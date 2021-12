Montévrain : le projet de tour de 58 mètres abandonné

La consultation numérique des habitants de Montévrain aura eu raison du projet de tour de 58 mètres qui devait être érigée au cœur du nouvel écoquartier des Roseaux. Christian Robache, le maire de Montévrain, a expliqué sa décision dans une vidéo diffusée le 9 avril. « Je suis un rassembleur et non un diviseur, a-t-il déclaré. J'avais dit que je ne me battrai pas pour un projet que les Montévrinois ne souhaiteraient pas. Je tiens mon engagement. »

L'annonce, en octobre dernier, de la construction d'une tour de 58 mètres avait été accueillie défavorablement par les habitants. Suite à une pétition, le maire avait décidé de lancer une consultation publique avec le résultat que l'on connaît. Le collectif citoyen a salué cette décision.

Désormais, de nouvelles études vont être menées. Selon l'aménageur EpaMarne-EpaFrance, la construction de 400 logements est toujours prévue, afin de respecter les plans de la zone d'activités concertée (ZAC).