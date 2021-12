Montévrain : le Millésime en cessation d'activité

Après la fermeture de l'établissement en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, l'aide gouvernementale avait permis le report des spectacles, des locations et l'emploi des personnels grâce au chômage partiel. Mais cela n'a pas permis à l'établissement de rester à flots. " Nous sommes tristes de vous annoncer la cessation d'activité de notre établissement ", a annoncé la direction de la salle il y a quelques jours.



" Actuellement les activités ont repris pour beaucoup de secteurs, avec difficulté et adaptabilité nécessaire. Néanmoins cette reprise n'est qu'apparente : les lieux clos recevant du public sont ceux qui perçoivent l'impact économique le plus fort, ne bénéficiant, ni d'un redémarrage réel, ni d'une projection claire, avec des contraintes sanitaires fortes ", déplore le Millésime sur son site, ajoutant que ce constat négatif augmente de jour en jour depuis la sortie du confinement. C'est pourquoi, afin de préserver l'intégrité financière de l'entreprise exploitante du site, et d'éviter un risque sanitaire majeur, la cessation d'activités du millésime a été actée pour la fin de l'été.



Par conséquent, les spectacles prévus pour la rentrée sont annulés et tous les billets achetés seront remboursés. Cette cessation d'activité n'est pas toutefois synonyme de fermeture totale et définitive de la salle de spectacle. " Des discussions se tiendront prochainement avec la Municipalité de Montévrain concernant la rétrocession programmée de cet équipement ainsi que les modalités futures de gestion et d'exploitation ", expliquent les gérants du site, indiquant qu'un redémarrage pourrait être envisagé dans un proche avenir.



" Ouvrir une salle de spectacle privée à Montévrain était un bel enjeu, car il permettait d'apporter une culture d'exception sur un territoire riche en aventure et diversité. Toute l'équipe actuelle du Millésime est fière d'avoir porté un nom si haut en couleur et en promesse et d'avoir participé à vous transmettre de l'émotion vraie au travers du spectacle vivant. Pour toute cette année passée avec vous, l'équipe du Millésime vous remercie pour votre soutien, vos joies, vos rires, vos applaudissements et vos retours si bienveillants envers notre travail et notre accueil ", conclut la direction avec émotion.