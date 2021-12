Montévrain : Epamarne signe pour un bâtiment devant résister jusqu'en 2120

Si la lutte contre le réchauffement climatique a connu un coup d'arrêt avec le retrait des Etats-Unis de la Cop 21, certains ont d'ores et déjà décidé de rendre les bâtiments durables et résistants aux caprices de la nature.

C'est le cas de l'écoquartier de Montévrain, qui poursuit son développement avec le lancement d'un projet collaboratif pour réaliser le programme « Bois XXII ». Concevoir une ville résiliente, anticiper les modes de vie et de travail de demain, imaginer la réversibilité, tendre vers l'excellence environnementale… Tels sont les objectifs de ce projet.

De fait, le bâtiment sera résilient, pour faire face aux aléas climatiques. Mais sur le très long terme, l'horizon de l'année 2120 étant visé par le partenaires. Pour cela, les dispositifs technologiques autonomes en énergie seront privilégiés, ainsi qu'une conception à l'échelle de l'ilot afin d'intégrer tous les enjeux de préservation de la biodiversité, de gestion hydraulique et de réduction de l'effet de chaleur. La hauteur sera un élément traité avec finesse et précaution, pour garantir une insertion urbaine et fonctionnelle réussie.

De même, le projet se donne pour ambition de préfigurer ce que seront les espaces privés, publics et partagés du futur, tout en développant une logique de mixité sociale et fonctionnelle. La conception du bâtiment permettra aux générations futures d'adapter ces surfaces, car elles seront conçues dans une logique de réversibilité et d'évolution des usages.

Les espaces de travail seront flexibles et adaptés, imaginés pour répondre aux changements des modes collaboratifs, dans une logique de partage et de bien-être. Enfin, l'offre de services permettra d'animer l'ensemble du bâtiment, grâce à une relation visuelle et fonctionnelle entre l'espace public et le socle actif, mais aussi à l'impulsion de nouveaux usages à un dernier niveau « roof top » pour sublimer la hauteur.

S'agissant de la tension vers « l'excellence » environnementale, Elithis et Epamarne entendent privilégier le bois et les matériaux biosourcés, tout en s'assurant de leur pertinence avec l'analyse du cycle de vie du bâtiment.

Le projet se veut entièrement guidé par les principes de la co-construction et du dialogue. De cette effervescence doivent émerger des réponses opérationnelles tant à l'échelle de l'ilot que du logement, du bureau et/ou de l'espace d'activité économique : hub de services, tour numérique, économie collaborative, habitat évolutif, éco-mobilité, bien-être, prévention de la santé… Le projet architectural, conçu par l'équipe d'architecture Baumschlager Eberle, sera présenté d'ici à la fin de l'année.