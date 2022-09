Montévrain : des cours de yoga personnalisés avec Maman Yogi

En cette rentrée, l’association Maman Yogi annonce la mise en place de cours particuliers de yoga à domicile pour les enfants âgés de six ans à partir du mois d’octobre. Cette pratique permettra aux enfants de retrouver une activité physique tout en s’amusant. Les cours sont dispensés en Seine-et-Marne et plus largement en région parisienne.

L’association, basée à Montévrain, propose également des ateliers de yoga personnalisés en famille. L'objectif est de permettre aux parents de s'occuper de leur bien-être et de celui de leurs enfants.

www.mamanyogi.fr