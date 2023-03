Montereau veut réduire son impact environnemental

Le virage écologique de la ville de Montereau est acté. Depuis le conseil municipal du 30 janvier, la maîtrise de son impact sur la planète est, en effet, devenue grande cause communale.

Ainsi, dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme (PLU), la mairie a invité, le 13 mars, ses habitants à une réunion publique de présentation du nouveau projet de PLU. Les options sont sur la table : limiter la hauteur des nouvelles constructions, réduire (voire interdire) la construction de nouveaux logements collectifs, favoriser l'infiltration des eaux pluviales, freiner l’artificialisation des sols et améliorer les performances énergétiques du parc de logements. Toutes ces pistes font aussi l'objet d’une concertation avec l'Agora, instance participative composée d'experts locaux.

L'un des principaux enjeux de ce PLU sera de maîtriser l'étalement urbain et la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, afin de retrouver un véritable équilibre entre urbanisme et nature. L’aménagement sur les bords de Seine, au sud de la route départementale 39, d’un espace hybride partagé (piste cyclable, jardins et jeux pour enfants) fait partie de ces enjeux. Par ailleurs, le règlement local de publicité (RLP) doit interdire ou limiter la surface des panneauxpublicitaires pour réduire la pollution lumineuse et visuelle.

Extension du réseau de chaleur urbain

D’autres mesures de sobriété vont être également prises. D’ici septembre, les sites des collines Saint-Martin et du bois des Rougeaux vont ainsi être labellisés “Réserve naturelle régionale“ pour une meilleure protection et valorisation de la faune et de la flore locales. Par ailleurs, le réseau de chaleur urbain, fonctionnant avec 96 % d’énergies renouvelables et alimentant actuellement trois mille logements et plusieurs équipements publics, va être raccordé à d’autres structures (hôpital, halle Nodet, conservatoire, crèche, mairie, écoles Victor Hugo et du Petit Vaugirard), ainsi qu’à de futures réalisations (Arena, village associatif, incubateur, Carrefour de la réussite et résidence intergénérationnelle).

La mairie s’est également engagée à réaliser, d’ici 2026, plus de 50 % d’économies sur la consommation d’électricité (éclairage public extérieur, équipements sportifs et feux tricolores) et poursuivre sa conversion au LED. Quant à la convention de préfiguration du campus “énergies durables“ (EDU), elle vise à former les jeunes aux métiers des énergies, répondre aux besoins des entreprises, améliorer la souveraineté énergétique et accélérer la décarbonation du pays. La ville va aussi relocaliser sa restauration collective et développer des partenariats avec des producteurs locaux, afin de garantir des repas sains. Enfin, on peut ajouter le “plan solaire“ (développement de la technologie photovoltaïque), l’encouragement aux déplacements décarbonés et l’exploitation d’un rucher municipal.