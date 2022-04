Montereau va renforcer son système de vidéo protection

Le réseau actuel compte environ 70 caméras. La municipalité de Montereau compte le renforcer en déployant notamment de nouveaux équipements et l’usage de nouvelles technologies. L’objectif est d’installer une cinquantaine de caméras supplémentaires pour un coût estimé à 1, 5 millions d’euros environ. Elles seront destinées à surveiller les aires de jeux, les abords des écoles, collèges et lycées, les bâtiments et espaces publics, ainsi que la voirie. La modernisation du CSU prévoit également l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) facilitant le traitement de l’image par les agents. Enfin, un réseau de fibre optique sera déployé pour améliorer la qualité des images.