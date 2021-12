Montereau va proposer des petits déjeuners à un euro dans les écoles

D'après le Plan national nutrition-santé (PNNS), le petit déjeuner doit représenter entre 20 et 25% des apports énergétiques journaliers. Cependant, chaque matin, des élèves arrivent à l'école le ventre vide. Selon une enquête réalisée par l'Education nationale, les raisons recensées sont le manque d'appétit, le manque de temps, le lever précoce, le stress, l'absence des parents le matin et des raisons économiques. Il est pourtant acquis que la prise du petit déjeuner favorise la concentration et la bonne humeur, facteurs de réussite scolaire.

Le conseil municipal de Montereau a donc voté pour la mise en place d'un service de petits déjeuners au tarif d'un euro pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires à partir de 7 h 45, avant l'entrée en classe, sur les sites d'accueil pré scolaires. Complets, équilibrés, variés et composés de trois éléments (une boisson, une céréale et un fruit), ils seront servis dans le respect des mesures d'hygiène alimentaire.