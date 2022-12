Montereau va couper la lumière la nuit

A Montereau, comme dans beaucoup d’autres collectivités locales, le coût de l’énergie connaît une évolution exponentielle. La volonté des élus municipaux d’initier des actions en faveur de la maîtrise desconsommations d’énergie est clairement affichée. A l’occasion du dernier conseil municipal du 5 décembre, une stratégie entourant l’éclairage public a été ainsi adoptée. La réflexion porte sur la pertinence de procéder à une extinction nocturne partielle. Outre la réduction des consommations énergétiques et des dépenses en électricité, cette action contribuerait également à la préservation del’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances lumineuses.

En prolongement des mesures déjà mises en œuvre et dans le cadre de la contribution citoyenne et participative qui s’est déroulée du 21 au 26 novembre, la municipalité a donc souhaité consulter les habitants sur la mise en œuvre de l’éclairage public au sein de la commune. En Effet, au vu du contexte énergétique actuel, il apparaissait nécessaire de donner la possibilité aux citoyens de participer aux décisions ayant notamment vocation à rationaliser les ressources.

Objectif : 50 % d’économies

Plusieurs mesures ont été ainsi actée le 5 décembre : réduction de l’intensité lumineuse des éclairages Leds (représentant 25 % de l’éclairage de la ville) de 50 et 70 %, extinction de deux tiers du volume global des points lumineux au sodium, allumage de l’éclairage public 30 minutes plus tard que les horaires actuels et extinction de l’éclairage public 30 minutes plus tôt que d’habitude. De plus, une expérimentation va être lancée sur toute la ville avec l’extinction totale des éclairages de 0 h 30 à 5 heures du matin.

L’objectif est de réaliser, dans les trois ans à venir, plus de 50 %d’économies sur la consommation globale de l’électricité sur l’éclairage public extérieur, les équipements sportifs extérieurs et les feux tricolores. Cette ambition est au cœur de la démarche du plan de sobriété et vise à préserver le pouvoir d’achat des habitants par la non-augmentation des impôts communaux, des tarifs municipaux (repas à la cantine ou portés au domicile des seniors notamment), ainsi que le fonctionnement et la qualité des services publics.