Montereau : un nouveau magasin franchisé Mondial Tissus

Après l’ouverture d’un premier magasin à Cesson, les franchisés ont souhaité réitérer leur expérience avec Mondial Tissus et participer ainsi au dynamisme économique de la ville de Montereau. Cette nouvelle ouverture contribue ainsi aux ambitions de l’enseigne qui est d’atteindre 150 magasins d’ici 2025.

Celui de Montereau propose à ses clients un univers inspirationnel et moderne de 300 m², ainsi qu’une offre de produits et de services riche (corner de confection sur-mesure et ateliers couture à partir de sept ans, de customisation et de réparation créative animés par un coach). Au total, ce sont 100 finitions (rideaux, stores, parois japonaises, linge de lit, linge d'office, outdoor, chambre bébé…) et 3 500 tissusconfectionnables, qui sont proposés à la clientèle. A noter que cette ouverture a généré la création de quatre emplois.

Mondial Tissus : 3, route de Sens, Montereau-Fault-Yonne. Ouvert du lundi au dimanche (10 heures-19 heures). www.mondialtissus.fr.