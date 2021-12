Montereau : Télétravail

Les travaux commenceront au second semestre et s’achèveront au premier semestre 2015. Ils coûteront un million d’euros, financés par l’État (40 %%), le Conseil général (40 %%) et le solde par la CC2F (Communauté de communes des deux fleuves). Télétravail et coworking correspondent à des besoins qui tendent à se développer. Comme l’a rappelé Anne-Sophie Calais, directrice d’Initiative Télécentre 77, « cinq lieux similaires sont déjà ouverts en Seine-et-Marne et six autres ouvriront courant 2014, notamment à Melun, Fontainebleau ou encore Moret-sur-Loing ».