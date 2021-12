Montereau-sur-le-Jard : la future implantation de Zalando contestée

Plusieurs habitants de Montereau-sur-le-Jard ont déposé récemment une pétition (plus de 2 300 signatures) à la mairie pour signifier leur refus de voir s'implanter sur la ZAC du Tertre le géant allemand du e-commerce (spécialisé dans la vente en ligne de chaussures, de vêtements et d'accessoires de mode). Zalando, qui a obtenu l'accord du conseil municipal de ce village de 510 habitants, ainsi que celui du conseil communautaire de l'agglomération Melun Val de Seine, envisage de construire un entrepôt logistique de 140 000 m2.

L'inquiétude des contestataires porte sur la diminution des terres agricoles, l'intensification du trafic routier (estimé, selon eux, au passage quotidien de 500 camions supplémentaires) et la précarité des emplois proposés. Autant d'arguments réfutés par la municipalité qui met en avant le cahier des charges strict que devra respecter Zalando et les compensations obtenues auprès des pouvoirs publics en matière agricole et de transports. Soutenu par des élus d'opposition de l'agglomération Melun Val de Seine, le collectif, baptisé « Zalan'dehors », promet une nouvelle action le 5 juin.