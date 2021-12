Montereau fabrique plus de 300 masques en tissu par jour

A la manoeuvre, le Centre social de Montereau La Maison des Familles, qui a délocalisé son atelier de couture dans la salle municipale François Miterrand pour faciliter la production. Tous les volontaires initiés à la couture sont invités à produire bénévolement des masques dits alternatifs, qui seront distribués aux monterelais. Des dizaines de bénévoles déjà inscrits sont présents à la salle du lundi au dimanche et par demi-journée.

Des mesures spécifiques ont été mises en place pour les protéger : prise de température frontale à l'arrivée, lavage des mains, remise d'un masque et de gants. Chaque participant occupe un seul espace de travail par demi-journée et par poste. Comme ailleurs dans le département, un patron de "masque barrière à plis certifiés" Afnor est utilisé pour la constitution et l'assemblage des masques.

"La sollicitation du réseau local, de nombreux dons mais également les achats effectués par la municipalité permettent d'obtenir le tissu (100 % coton), les élastiques et diverses fournitures comme des fers et des tables à repasser, des machines à coudre ou encore des surjeteuses", explique la municipalité. En 7 jours, 48 personnes se sont déjà portées volontaires auprès de l'équipe municipale et ont réalisé 2 560 masques, soit une moyenne journalière de 365 masques.

L'atelier se poursuivra jusqu'au 11 mai prochain, jour de l'entame du déconfinement, tandis que la distribution de masques débutera lundi 27 avril. Afin de gérer de manière optimale les stocks et couvrir les publics les plus fragiles, la Ville a ciblé des profils prioritaires pour chaque nouvelle semaine de distribution.

Les personnes âgées de plus de 70 ans seront invitées à appeler la mairie la première semaine (27 avril au 3 mai) au 01 64 70 71 38 pour demander leur masque. La livraison sera effectuée la demi-journée suivante par un agent municipal bien identifié grâce à un badge de la mairie.

La Ville de Montereau précise également accepter toute proposition de matériau (tissu 100 % coton, fil, élastiques...) et toute action solidaire. Les personnes souhaitant contribuer à la fabrication des masques depuis leur domicile sont également les bienvenues et la municipalité leur livrera les fournitures nécessaires.