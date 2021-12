Montereau recrute des médecins salariés ou libéraux

Le désert médical sévit également à Montereau. Cette ville de 20 000 habitants ne peut compter, en effet, que sur une vingtaine de médecins généralistes (dont les trois quarts ont plus de 55 ans). Pour inverser cette tendance, la municipalité a décidé de prendre les devants.

Assimilée à une zone d'interventions prioritaires (ZIP), Montereau a ainsi la possibilité de faciliter l'installation de nouveaux praticiens grâce à diverses aides financières (pouvant aller jusqu'à 60 000 euros) accordées par l'Assurance maladie. Les collectivités territoriales, comme la Région Île-de-France, versent également des aides pouvant atteindre 30 000 euros. Enregistrée également comme zone franche urbaine (ZFU), la ville de Montereau permet aussi aux nouveaux médecins de bénéficier d'exonérations fiscales, à condition d'y être installé avant le 31 décembre prochain ou d‘y réaliser plus de 25 % de leur activité libérale. S'il remplit ces conditions, un nouvel arrivant profitera d'une exonération totale durant cinq ans, puis dégressive les années suivantes.

Il y a bientôt un an, la ville inaugurait son pôle médical municipal (PoM3), attirant trois médecins généralistes et un pédiatre. Ce recrutement n'est pas terminé et la Mairie recherche toujours des médecins généralistes et spécialistes avec à la clé un salaire de 5 000 euros net, plus un intéressement pour 35 heures hebdomadaires. Cette offre médicale sera prochainement complétée par la création d'un deuxième pôle santé basé dans les locaux de l'ancienne trésorerie.

Renseignements : 01 64 70 44 06.