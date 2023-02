Montereau réclame des urgences pédiatriques

Dès la fin de la cérémonie des vœux, organisée le lundi 9 janvier au nouveau théâtre Le Majestic, la pétition publique, lancée en faveur de la création d’urgences pédiatriques, a recueilli ses premières signatures. Quelques minutes plus tôt, lors de son discours, James Chéron, le maire (UDI) de Montereau-Fault-Yonne, avait alerté le public sur l’impérieuse nécessité de remédier à cette carence. « À Montereau, nous avons le taux de natalité le plus dynamique du Sud du département et une maternité dans laquelle nous avons investi beaucoup d’argent, mais nous n’avons toujours pas d’urgences pédiatriques », a déploré l’édile.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir toqué à la porte des autorités de santé et notamment à celle de l’Agence régionale de santé (ARS). James Chéron a donc profité de cette soirée festive pour faire passer son message : « Je vais prendre mon bâton de pèlerin pour exiger que, dans le cadre de la révision du Plan régional de santé, nous ayons enfin des urgences pédiatriques à l’hôpital de Montereau. Il faut que le territoire soit entendu et se fasse respecter. » Le maire de Montereau a invité tous les élus locaux à faire de même.

Une situation illogique

L’objectif de la municipalité monterelaise est de mettre fin à cette situation illogique qui « met en danger la santé des enfants du bassin de Montereau ». James Chéron a, en effet, expliqué que les urgences pédiatriques de Fontainebleau, service le plus proche de Montereau, mais à 30 minutes en voiture, se révèlent inaccessibles, plus particulièrement la nuit, pour de nombreux parents privés de moyens de locomotion personnels.

« L’État doit adapter les services de santé à la réalité territoriale des besoins. Il est impératif et urgent que le ministère de la Santé accorde l’ouverture d’urgences pédiatriques à Montereau, la commune la plus jeune du Sud Seine-et-Marne », a insisté James Chéron.

Actuellement accessible via le site de la ville (www.montereau77.fr), la pétition sera adressée prochainement aux autorités de santé.

Formulaire à déposer à la mairie de Montereau (54 rue Jean Jaurès), à la Maison des services publics (3 rue André Thomas) ou à envoyer par courrier (Hôtel de Ville, Service participation citoyenne, 54 rue Jean Jaurès, 77875 Montereau cedex).