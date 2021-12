Montereau recherche un gestionnaire pour sa Maison du Terroir

Premier adjoint au conseil municipal de Montereau-Fault-Yonne, président du Sitcome, mais surtout président de la communauté de communes du Pays de Montereau, Jean-Marie Albouy-Guidicelli (photo) se considère comme un animateur dans le développement de son territoire. Il a ainsi initié le projet de créer une Maison du Terroir à Montereau, composée d'un commerce spécialisé dans la vente de produits locaux et d'un point information touristique.

En réponse à la demande des citoyens de consommer davantage de produits en circuits courts ‑ alternative pour accompagner le développement et la valorisation d'une agriculture locale ‑ ce commerce contribuera également à la redynamisation du centre-bourg de la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Pour Jean-Marie Albouy-Guidicelli, cette « Maison du Terroir et du Brie de Montereau, au cœur de l'hyper-centre de Montereau, sera le lieu de rencontres idéal des producteurs et restaurateurs locaux, des consommateurs adeptes des circuits courts et des touristes désireux de faire découvrir les produits de la gastronomie locale ».

Après avoir réalisé une enquête d'opportunité pour s'assurer de la viabilité du projet, la communauté de communes a acquis un local commercial. Il s'agit désormais de trouver un exploitant, locataire et gestionnaire de cette future Maison du Terroir. La Communauté de Communes a donc publié un appel à candidatures sur son site internet.