Montereau : randonnée impériale, dimanche 4 octobre

La Société Napoléonienne du Pays de Montereau (SNPM), en collaboration avec le Rando-club, invite les randonneurs à marcher sur les traces de l'empereur ce dimanche 4 octobre. Le périple débutera à 13h sur le parking de la piscine des Rougeaux et s'étalera sur 11 km. Entre traversées des champs, déambulations de militaires, village civil d'époque et présentation de métiers anciens… la SNPM se chargera de leur faire découvrir de manière inattendue et tout en costume, les lieux historiques de la bataille de Montereau. Un véritable saut dans le temps de plus de 200 ans qui permettra à tous de franchir les portes de l'histoire, d'une façon originale, ludique et sportive.



Dimanche 4 octobre. Départ à 13h du parking de la piscine des Rougeaux. Gratuit.

