Montereau propose des espaces de télétravail éphémères

La ville de Montereau vient de mettre à la disposition de ses habitants deux sites de télétravail gratuits et en accès libre. Le premier se trouve à la Halle Nodet (salle Sémosiroff, 5, boulevard du Maréchal Leclerc) et est ouvert toute la journée (9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures). Le second est situé à la Maison Pour Tous (4, rue Jules Ferry) avec des horaires identiques. Les personnes intéressées par ce dispositif doivent se déplacer avec leur propre ordinateur, s'identifier et s'enregistrer à l'accueil pour obtenir des codes de connexion. Un protocole sanitaire a été également mis en place (masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l'entrée et jauge en vigueur à respecter) et doit être appliqué. Ces deux espaces de télétravail sont aérés et désinfectés régulièrement.

Renseignements : 01 64 70 38 95 et 01 64 32 74 56