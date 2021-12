Montereau parraine le navire “La Seine”

“La Seine” est un bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BASM) de la Marine nationale. Polyvalent, ce navire est conçu pour mener trois types de missions : soutien des forces, sauvegarde maritime et tâches de servitude (remorquage de sous-marins notamment). Ce parrainage officiel va permettre de mieux faire connaître la Marine nationale aux habitants de Montereau en suscitant notamment des échanges réguliers avec les membres de l’équipage de “La Seine“. Cette union a été officialisée par la signature symbolique de parchemins entre James Chéron, le maire de Montereau, et le commandant Lapierre, qui était accompagné de trois membres de l’équipage.