Montereau : les violences faites aux femmes au cœur des débats

Plusieurs animations vont de dérouler le vendredi 25 novembre (10 h 30 – 16 heures) à Montereau à l’occasion de la Journée internationalede lutte contre les violences faites aux femmes. A partir de 10 h 30, une conférence-débat, d’une durée d’une heure et demie et ayant pour thème les violences au sein du couple, est prévue à la salle Sémisoroff. A 14 h 30, une initiation au self-défense sera organisée au centre omnisports Jean Allasseur. Elle sera réservée à un public féminin âgé de plus de 18 ans.

Entrée gratuite. Réservation au centre social : 01 64 32 64 86.