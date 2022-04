Montereau : le parvis du Majestic portera le nom de Joséphine Baker

La décision a été prise lors du dernier conseil municipal. La commune de Montereau-Fault-Yonne a décidé de donner le nom de Joséphine Baker au parvis (650 m2 de superficie) du Majestic, son futur centre culturel qui sera inauguré en juin prochain. Une façon pour la municipalité de célébrer la mémoire de cette femme qui fut à la fois une artiste et une humaniste. Née aux Etats-Unis, elle a vécu longtemps en France où elle est décédée en 1975.

Salle de spectacles de 2 000 m2, le Majestic pourra accueillir entre 700 et 1 300 personnes selon les modulations. Ecologiquement engagé, ce projet a pour ambition de faciliter l’accès à la culture pour tous et de dynamiser l’économie de la ville et de ses commerces.