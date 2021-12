Montereau : le futur théâtre s'appellera “Le Majestic”

Le chantier avait débuté en janvier 2020. Interrompu en raison du premier confinement, il avait repris début juin et l'équipement sera livré au premier trimestre 2022. Sur un espace total de plus de 2 000 m2, ce théâtre proposera différentes configurations possibles (ballet, opéra, conférence, cinéma, théâtre philarmonique, concert…). Cette nouvelle infrastructure va créer de nouveaux emplois et relancer l'activité artistique du territoire. Enfin, et pour poursuivre son engagement écologique, la ville a misé sur des technologies de pointe avec un équipement construit sur le principe de l'énergie positive. Concrètement, le futur théâtre produira plus d'énergie qu'il n'en consommera.