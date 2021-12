Montereau : le Centre d'incendie et de secours déplacé

Le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 77) et le Département ont donc décidé de déplacer cet équipement dans un secteur situé hors zone inondable et proche de plusieurs voies de desserte de gabarit important dans le cadre d'un projet d'envergure (construction, annexes, aire de manoeuvre, parking, terrain de sports…). Le CIS de Montereau va donc être transféré en entrée de ville, près du carrefour entre les routes de Paris (RD 605) et de la Grande Paroisse (RD 67E). Le coût de cette opération va s'élever à neuf millions d'euros.