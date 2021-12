Montereau lance le “Pass Permis Citoyen”

S'inscrivant dans le cadre du nouveau service municipal ‘'Carrefour de la Réussite'', ce dispositif comprend deux passages à l'examen du Code de la route, 25 heures de conduite et deux examens pratiques. Les futurs bénéficiaires auront deux possibilités :

le paiement d'une partie du permis de conduire à hauteur de 350 euros (le solde étant pris en charge par la municipalité sans aucune contrepartie).

la prise en charge totale des frais du permis pour un montant de 1 050 euros contre un engagement citoyen de 70 heures.

Afin de permettre la réalisation de cette action citoyenne, un contrat d'engagement sera établi entre la Ville et le bénéficiaire. Ce contrat sera accompagné d'une liste de missions bénévoles (chargé d'accueil, agent de restauration scolaire, assistant informatique, animateur…) au sein d'un des services municipaux (centre social, centre de vaccination, foyer Belle Feuille, PoM3…). Les candidats devront s'inscrire auprès du pôle Formation/Mobilité. Ils seront ensuite entendus par une commission d'attribution composée d'élus et de directeurs de services. Ils devront expliquer leur situation et présenter un projet professionnel ou de formation.

Maison des services publics : 3, rue André Thomas Montereau. Tél. : 01 60 57 21 06.