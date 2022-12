Montereau : la finale du Mondial France-Argentine sur écran géant

Depuis les 8es de finale et contrairement à de nombreuses municipalités, qui ont choisi de ne pas retransmettre les matchs en signe de boycott de ce Mondial de foot, la ville de Montereau a décidé, elle, de diffuser les matchs de l’équipe de France. Dimanche, la finale contre l’équipe d’Argentine sera donc retransmise dans la salle polyvalente Rustic où une fan zone de 800 places a été installée avec un écran de 30 m2 et une buvette. Le 14 décembre, lors de la demi-finale contre le Maroc, elle avait enregistré une belle affluence.

Contrôles de sécurité à l’entrée

Pour la finale, prévue dimanche à 16 heures, l’entrée sera évidemment gratuite, mais les organisateurs demandent aux spectateurs d’arriver une heure avant le coup d’envoi du match (soit à 15 heures), afin de faciliter la régulation du flux du public et les contrôles de sécurité (fouille et raquette magnétique). A noter également que seront interdits à l’entrée objets tranchants, poussettes bébés, bouteilles en verre, boissons alcoolisées, parapluies, animaux (même tenus en laisse), chaises pliantes, casques de moto, canettes, glacières et tout autre objet pouvant être considéré comme dangereux.

Enfin, la mairie de Montereau tient à préciser qu’il n’est pas question d’oublier les aberrations, tant écologiques que sociales liées à l’organisation de cette Coupe du monde de football au Qatar.

Salle polyvalente Rustic : place du Calvaire, Montereau-Fault-Yonne. Renseignements : 01 64 70 44 00.