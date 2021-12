“Montereau +”, l'application mobile de proximité

Cette plateforme numérique, mise en place dans le cadre d'un partenariat avec Orange Business Services, permet d'accompagner les citoyens dans leur vie quotidienne et leurs déplacements, ainsi que de soutenir l'activité économique locale. La nouvelle place de marché “J'achèteàMontereau.fr” est également disponible. Les commerçants locaux y disposent d'un espace de présentation, de commandes en ligne et d'organisation de la livraison. Évolutive, l'application pourra s'enrichir progressivement. « Nous avons choisi une application mobile plurielle, dynamique et facile d'usage, afin d'améliorer le service public et la vie des habitants », précise James Chéron, le maire de Montereau.

https://www.jacheteamontereau.fr/