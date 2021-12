Montereau : Florence Parly présente la nouvelle stratégie énergétique de Défense

L'énergie étant indispensable à toutes les activités du ministère des Armées, il est nécessaire d'explorer toutes les nouvelles technologies (stockage, énergies renouvelables) et les carburants de rupture (biocarburants, hydrogène) pour sortir de la dépendance au pétrole. C'est le projet qu'est venue défendre la ministre des Armées, Florence Parly, qui a présenté dernièrement la nouvelle stratégie énergétique de défense de son ministère au centre du soutien et de la logistique du service des essences des armées (CSLSEA) de Montereau.

Son leitmotiv est simple : « consommer sûr, consommer mieux et consommer moins pour faire de la transition énergétique un atout opérationnel ». La ministre a ainsi dévoilé les 34 mesures de cette nouvelle stratégie énergétique de défense, qui sont issues d'un groupe de travail lancé en septembre 2019. Un premier plan, nommé Place au soleil, lancé en juin 2018, avant déjà marqué l'engagement du ministère des armées en matière de transition énergétique.

La compétition accrue pour l'accès aux ressources (pétrole, biocarburants…) oblige, selon le ministère, à redoubler d'efforts pour dégager des solutions originales. Maîtrise des consommations énergétiques, développement d'une culture de la sobriété énergétique et renouvellement de l'approche capacitaire et opérationnelle de l'énergie, renforcement de la résilience et de l'autonomie énergétique, recherche de l'emploi des nouvelles technologies de l'énergie et des carburants de nouvelle génération… Plusieurs axes ont été définis pour permettre la mise en œuvre effective de cette stratégie.

Pour instituer cette nouvelle gouvernance spécifique, l'état-major des armées a créé une division dédiée à l'énergie opérationnelle et le Service des essences des armées (SEA) a été rebaptisé Service de l'énergie opérationnelle (SEO).