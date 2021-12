Montereau-Fault-Yonne : Week-end du rire

Cette manifestation est organisée par le CSM Lutte et Natation, avec des artistes du Jamel Comedy Club. Au programme : D’jal le 12 septembre et Phil Darwin le 13 septembre à 20h30. Tarifs par spectacle : 25 € (en prévente), 27 € (sur place) - Pass 2 spectacles : 45 €. Billets en vente chez Phox, 38 rue Jean Jaures (tél : 01 64 32 80 78), Magic Form Montereau, 27 rue des Dames (tél : 01 64 31 04 17) et Magic Form Avon (tél : 01 64 22 26 45). Réservation en ligne sur www.just-djal.com .