Montereau-Fault-Yonne : Lutte contre les déjections canines

"Il s'agit de repérer et d'aller à la rencontre des propriétaires inciviques, puis, en cas de récidive, de les verbaliser", avec une amende de 35 euros, a annoncé le maire, Yves Jégo. Montereau dispose d'une soixantaine de caméras, installées depuis dix ans, et de quinze policiers municipaux, qui peuvent en visionner les images.La vidéo-surveillance "permet de remonter à la source de l'infraction", et "l'avantage de la caméra c'est que le propriétaire du chien ne pourra pas nier puisqu'on aura la photo", a ajouté M. Jégo."J'ai beaucoup de plaintes de mamans emmenant leurs enfants à l'école, qui trouvent des crottes de chiens car les balayeurs ne sont pas encore passés", a-t-il souligné."Je n'aurais pas installé des caméras pour faire ça", mais "on a un réseau existant que l'on ouvre sur d'autres services", dont la lutte contre les crottes de chiens et les infractions de la circulation, a-t-il ajouté.Selon M. Jégo, il n'y a pas d'atteinte à la vie privée car "on ne filme pas les gens chez eux", et la lutte contre les déjections canines entre, comme celle contre les autres infractions, dans le cadre de l'autorisation de son système de vidéo-surveillance auprès des autorités, assure-t-il. Plusieurs communes – Aix-en-Provence, Chartres, Nice, et plus récemment Paris – ont mis en place des systèmes de vidéo verbalisation permettant de sanctionner automatiquement les automobilistes qui passent au feu rouge ou stationnent en double file par exemple.