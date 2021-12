Montereau-Fault-Yonne : Le Campus Numérique franchit un cap

« C'est une tâche noble, une tâche fondamentale et indispensable », a déclaré Jean-Pierre Bonicel, président d'Objectif Fibre - une plateforme de travail qui regroupe certaines fédérations impliquées dans le déploiement de la fibre optique -, lors de la remise des diplômes de formation au métier de technicien télécom 3.0. organisée sur le Campus numérique de Montereau-Fault-Yonne. « Les apprentis, salariés et demandeurs d'emploi qui fréquentent votre centre de formation, contribuent au bon déploiement de nos infrastructures THD (très haut débit), véritable système nerveux de l'ensemble de l'économie de notre pays pour les décennies à venir », a-t-il poursuivi.

Un taux de réussite de 92 %

Il faut dire que les quinze diplômés « 3.0 » disposent d'une formation « qualifiée, certifiée et reconnue internationalement, gage d'une activité durable », a souligné Olivier Lavenka, président de Seine-et-Marne Numérique, le syndicat mixte missionné pour développer ce réseau en zone rurale. En effet, Jean-Pierre Bonicel a acté avec Pascal Goin, directeur du Campus numérique, le référencement du plateau monterelais par Objectif Fibre. Ce certificat atteste de la conformité du centre de formation au cahier des charges d'Objectif Fibre, démontrant son « engagement pour dispenser une formation de qualité ». Les titres de niveau IV, dont ce diplôme fait partie, affichent actuellement un taux de réussite de 92 %. Le taux d'insertion est tout aussi élevé, et atteint 86 % sur l'ensemble du Campus numérique.