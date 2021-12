Montereau fait rimer musique et numérique

La démonstration de ce dispositif s'est faite en direct face à un public de professeurs, d'élèves et de musiciens. Une jeune mélomane a activé cette application à partir d'une tablette numérique, lançant l'allegro de Mozart dans la salle, avant de faire disparaître le son du violon et de jouer à sa place.

Le Conservatoire de Montereau est le premier en France à proposer aux musiciens de jouer virtuellement au sein d'un véritable orchestre. Grâce à un algorithme qui sépare les sons des différents instruments, les élèves peuvent désormais se substituer à l'un d'eux et ainsi vivre l'expérience d'une symphonie. Dotée de multiples fonctionnalités pédagogiques, l'appli permet d'écouter les œuvres proposées avec ou sans son instrument, boucler un passage difficile, changer le tempo de la bande… afin de pouvoir s'entraîner et progresser à son rythme.

La Ville a équipé le conservatoire d'une vingtaine de tablettes et de trépieds. Désormais, chaque professeur possède un code et peut se servir de NomadPlay pour ses cours. Les élèves ont accès à plus de 400 morceaux pour s'entraîner. De nouveaux enregistrements seront disponibles prochainement et des répertoires variés (notamment de jazz et de pop-rock) devraient apparaître. Avec la Digitale Académie, la Micro-Folie, et ce dernier dispositif, Montereau se veut innovante en matière d'apprentissage numérique et de démocratisation de la culture.