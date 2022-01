Montereau élabore son plan solaire

Toiture du Majestic (salle de spectacle en construction), centre d’art contemporain (ex-halle Bernier), marché couvert (ex-halle Rustic) et parkings publics : les ombrières photovoltaïques vont pousser un peu partout à Montereau-Fault-Yonne durant cette année 2022. Celles-ci doivent contribuer à rendre plus vertueux encore le patrimoine communal en encourageant la transition des énergies fossiles vers des solutions plus respectueuses de l’environnement et 100 % renouvelables. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du plan solaire voté lors du dernier conseil municipal. Avec cette stratégie, la Ville de Montereau poursuit plusieurs objectifs : tout d’abord, réduire au maximum son empreinte carbone, ensuite, utiliser l’énergie solaire produite pour alimenter en direct les services de la commune voire de la réinjecter dans les réseaux d’électricité.

Reste désormais à bien cibler les lieux pouvant accueillir cette nouvelle infrastructure. Certains sont déjà connus comme le Majestic, le grand théâtre de la ville en cours d’achèvement (son inauguration est prévue en juin), dont le toit va être constellé de 98 panneaux photovoltaïques. Même anticipation avec le parking en silo du musée de la Faïencerie, dont le dernier niveau de la terrasse a été pensé pour abriter des ombrières, afin d’alimenter les bornes de recharge dédiées aux véhicules électriques stationnés sur place. Dans l’optique de cette future installation, des fourreaux, flexibles très résistants et étanches, sont d’ailleurs déjà intégrés aux piliers. Les autres sites municipaux envisagés dans le cadre de ce plan solaire sont les parkings du centre omnisports Jean Allasseur et de la piscine des Rougeaux.

Le plan solaire de la ville de Montereau va venir s’ajouter à celui déjà initié par la Communauté de communes du Pays de Montereau. En effet, la collectivité territoriale envisage aussi la pose, cette année, de panneaux photovoltaïques sur les deux grands parkings de la gare SNCF. Une initiative soutenue officiellement par la Région Île-de-France.