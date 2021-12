Montereau décroche un contrat d’aménagement régional

Le contrat d’aménagement régional (CAR) accompagne les collectivités dans leurs projets d’investissement concourant à l’aménagement, au développement et à l’équipement cohérent et durable du territoire. Cette aide (plafonnée à un million d’euros) s’adresse aux communes de plus de 2 000 habitants

Avec ce premier CAR d’un montant d’un million d’euros, Montereau va pouvoir ainsi accélérer la réalisation d’un programme d’investissements d’un montant total de 2 331 179 euros HT. Celui-ci comprend l’aménagement du parvis de la collégiale Notre-Dame-et-Saint-Loup(185 133 euros de subvention pour un projet d’un montant total de 544 033 euros), la création d’un centre municipal de santé (374 110 euros financés pour un total de 891 586 euros), l’aménagement de locaux sur la place Eymard Duvernay (298 253, 50 euros financés pour un total de 596 507 euros), la réfection des vestiaires du centre technique municipal (42 977 euros financés pour un total de 100 000 euros) et la rénovation de la toiture de la Maison des services publics (99 526, 50 euros financés pour un total de 199 053 euros).