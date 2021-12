Montereau : auprès de quels commerces/restaurants est-il possible de commander ?

Malgré la mise en place du confinement, des commerçants monterelais continuent se mobiliser pour organiser la vente de leurs produits locaux. "En fonction des commandes, certains commerçants organiseront éventuellement des points de retrait sur Montereau et alentours", explique la municipalité, qui invite les clients à contacter ces professionnels et à bien respecter les moyens de paiement et les horaires indiqués.

La liste des commerces est à retrouver sur www.ville-montereau77.fr et sur les réseaux sociaux où la mise à jour se fait en temps réel (page Facebook de Montereau). La zone de livraison peut varier selon les commerces considérés.

Des restaurants ont également mis en place ce type de service :

L'Anatolie : 01 60 96 74 57

Siwar : 01 64 31 44 95

Pizza du Vieux Pont : 01 64 32 98 58

Le coin des amis : 01 64 32 81 81

Pizza Jojo : 06.15.12.97.56

Domino's Pizza : 01 60 74 58 58

(liste susceptible d'évoluer)

Par ailleurs, la "Ruche qui dit oui" de Montereau (Choupoischou) reprend son activité. Fruits, légumes, viandes, oeufs, fromages, pain, et autres produits frais locaux sont de nouveau accessibles. Pour ce faire, il est nécessaire de s'inscrire sur laruchequiditoui.fr, de commander en ligne du mardi au dimanche soir, puis de récupérer ses produits devant la Salle Rustic, située Place du Calvaire le mardi suivant cette commande.