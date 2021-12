Mondial Relay va créer plus de 100 emplois à Réau

C'est un acteur majeur de l'e-commerce qui débarque en Seine-et-Marne. En collaboration avec l'Etablissement public d'aménagement de Sénart et le groupe immobilier Barjane, Mondial Relay construit une nouvelle plateforme (hub) de 14 000 m² à Réau, au cœur du Parc de l'A5-Sénart. Le chantier a été ouvert fin janvier et sera livré en octobre. « Nous avançons en lien très étroit avec notre client et partenaire pour concevoir une messagerie adaptée au mieux à ses activités », explique Julie Barlatier-Prieuret, directrice générale de Barjane. « Nous sommes ravis d'accompagner Mondial Relay à travers un outil logistique performant. »

Avec ses 1 200 salariés répartis sur cinq hubs, 25 agences régionales et ses 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, Mondial Relay « pèse » dans le secteur de la livraison de colis. En 2020, cette filiale du groupe allemand Otto Group a livré plus de 145 millions de colis, via 55 000 points relais en Europe, dont 10 000 en France. Cette forte croissance économique, « favorisée » par la crise sanitaire, a donc incité Mondial Relay à amplifier sa stratégie de développement. Le futur entrepôt de Réau distribuera plus de 2 000 Points relais en Île-de-France et permettra de relier en 24 heures l'ensemble des agences régionales. Un emplacement stratégique qui va déboucher sur la création de plus de 100 emplois.

« Après avoir conforté notre organisation opérationnelle, nous renforçons maintenant l'Île-de-France avec ce bâtiment dernière génération », souligne Antoine Pottiez, président de Mondial Relay. Celui-ci comprendra 12 500 m² de halle de tri et 1 600 m² de bureaux aux toits végétalisés. Un pôle de services, d'activités et de vie sera érigé parallèlement.

Le choix du Parc de l'A5-Sénart par Mondial Relay est également salué par Alain Auzet, maire de Réau : « La philosophie de ce projet répond parfaitement à nos souhaits avec une complémentarité des usages. Les constructions participent à la biodiversité, à la transition écologique, grâce à une centrale photovoltaïque et s'intègrent bien dans leur environnement. » Pour l'agglomération Grand Paris Sud, cette arrivée va renforcer la dimension logistique du territoire. « Ce programme, qui allie développement économique et développement durable, traduit concrètement les objectifs portés par notre agglomération », affirme Michel Bisson, président de GPS.

Véritable pôle économique régional situé sur Réau et Moissy-Cramayel, le Parc de l'A5-Sénart accueille déjà de nombreuses entreprises leaders de la logistique. Sur 200 hectares et 550 000 m² de foncier, il a vocation, à terme, à générer plus de 2 600 emplois.