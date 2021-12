Moissy-Cramayel : Un méga-entrepôt pour Monoprix

Regroupant l'ensemble de ses activités non alimentaires sous un même toit (Mode, Textile, Décoration, DPH...), ce nouvel entrepôt doit permettre à l'enseigne d'accroître significativement ses capacités de traitement, en doublant les capacités de stockage de son site e-commerce. Cette plateforme logistique de 100 000 m² sera destinée au stockage et à la livraison de ces produits non alimentaire dans les points de vente en France et sur le site de vente e-commerce. Prologis précise que le bâtiment bénéficiera de toutes les autorisations d'exploiter nécessaires, notamment celles dédiées au stockage de produits de beauté et d'hygiène (aérosols, laques, vernis, etc.). Le délai de traitement des commandes sera notamment amélioré en intégrant des technologies telles que la RFID aux process de Monoprix.

Quatre passerelles piétonnes

Voulu « ultra-moderne », cet entrepôt de Samada a été pensé pour « offrir un cadre de travail de qualité et des espaces de travail agréables, à proximité des transports en commun ». S'agissant du confort et de la sécurité, quatre passerelles piétonnes situées au-dessus des cours camions seront mises en place « afin d'éviter que les collaborateurs ne circulent entre les véhicules ».

Le bâtiment a sera aussi construit avec un objectif « carbone neutre », dans une démarche de développement durable. Les alternatives pour compenser ou réduire les gaz à effet de serre passeront notamment par la mise en place d'économies d'énergie, tels que l'installation d'un système de chaleur par géothermie (Accenta), le pilotage à distance du bâtiment via l'outil EEGLE et l'éclairage full LED dans l'ensemble du bâtiment. Aussi, le bâtiment bénéficiera d'une certification BREEAM Excellent.

La livraison du bâtiment, première plateforme de cette ampleur pour l'enseigne urbaine, est prévue au cours du deuxième semestre 2021. Il s'agit ainsi d'un « nouveau cap » dans la stratégie e-commerce non-alimentaire de l'enseigne. Une première tranche de 65 000 m² sera livrée en août 2021. Et la seconde, de 35 000 m²,

au mois de décembre 2021.