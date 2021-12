Moissy-Cramayel : Mieux choisir son métier

Il permet de visualiser une carte des territoires de Sénart et de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine, avec différentes informations sur le marché de l’emploi, secteur par secteur. Le site www.evometiers3d.fr précise le nombre d’emplois par commune, les principaux métiers du territoire, les possibilités de formation, les passerelles envisageables d’un métier à un autre, la variation du nombre d’emplois d’une année sur l’autre par secteur… Yannick Diquelou, directeur adjoint de la MDEF de Sénart, rappelle que « plus de 200 000 offres d’emplois ne sont pas pourvues » et souhaite donc « donner aux citoyens une vision claire du marché de l’emploi ». La MDEF travaille actuellement sur une deuxième version du site et recherche des partenaires. MDEF de Sénart – 462 rue Benjamin Delessert – Immeuble Le Sextant – 77550 Moissy-Cramayel – tél : 01 64 13 40 18.