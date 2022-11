Moissy-Cramayel : la convention “Petites villes de demain” signée

Depuis décembre 2020, la commune de Moissy-Cramayel bénéficie du dispositif “Petites villes de demain“. Ce programme vise à donner aux élus, accompagnés par les services de la préfecturede Seine-et-Marne et de la Direction départementale des territoires (DDT), les moyens de concrétiser un projet de territoire permettant de conforter le caractère dynamique d’une commune, respectueuse de l’environnement.

La convention d’adhésion avait été signée le 7 avril 2021 autour de trois orientations principales : suppression des arcades pour le volet commerce, travail sur le stationnement (réaménagement de la place du 14 juillet et mobilité douce) pour le volet mobilité et inscription au Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) pour le volet habitat.

Moissy est ainsi la première ville du département signataire du programme "Petites villes de demain". Ce dispositif permettra de renforcer les actions de revitalisation du centre-ville en matière de commerce, d'habitat, de mobilités et de transition écologique.