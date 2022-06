Moissy 2DC1 bat des records de certification

Prologis, leader mondial de l’immobilier logistique, vient d’obtenir la certification BREEAM (niveau “Outstanding”) pour sa plateforme 2DC1 (100 000 m²), à Moissy-Cramayel. Celle-ci intègre ainsi le top 10 mondial, toutes typologies de bâtiment confondues.

À travers ce projet XXL, développé sur une friche industrielle, Prologis a souhaité illustrer sa vision et ses engagements en matière d’innovation, de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Ses actions se sont concentrées autour de l’optimisation et la réduction de la consommation d’énergie, la mise en place d’outils digitaux, l’utilisation d’énergies décarbonées et de matériaux biosourcés. Le respect de l’environnement a guidé toute la conception du bâtiment avec la mise en place d’un chantier à faible impact environnemental (économie de 40 000 tonnes de CO 2 à la construction, puis 110 000 tonnes sur l’ensemble du cycle de vie). Des bornes de recharge pour véhicules électriques sont également mises à la disposition des usagers.

L’aspect énergétique de ce bâtiment a été optimisé en vue de limiter au maximum sa consommation via un chauffage fonctionnant uniquement par géothermie. D’autre part, 36 000 m² de toiture sont couverts de panneaux photovoltaïques permettant une capacité de production annuelle d’électricité estimée à 1,5 GWh. La pollution sonore est réduite grâce à des matériaux favorisant une isolation renforcée. En plus de leur impact sur le bilan énergétique, des éclairages LED à intensité variable et capteurs de mouvement améliorent le confort visuel des collaborateurs.

Une attention particulière à la préservation de la biodiversité a été portée pour offrir une multitude d’espèces végétales au site. Afin de préserver l’écosystème existant, des nichoirs pour crécerelles et oiseaux, ainsi que des abris pour hérissons et insectes, sont implantés sur l’ensemble du parc. Des ruches sont également présentes et permettent de recueillir des données environnementales, grâce aux analyses effectuées sur les pollens collectés par les abeilles aux alentours.

« Cette nouvelle certification confirme que Moissy 2DC1 est un projet exemplaire qui répond aux normes environnementales et sociétales les plus exigeantes. Nous comptons poursuivre cette reconnaissance d’excellence durable et visons trois autres certifications » promet Cécile Tricault, directrice générale de Prologis Europe Sud.