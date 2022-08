Plusieurs animations seront au programme de cette nouvelle édition de la Moisson à l’ancienne : moisson/battage, travaux agricoles à traction animale, balade en calèche, exposition de tracteurs, véhicules et matériels anciens. A partir de 19 h 30, une ambiance musicale sera assurée par Yves Bousson. Pour cette animation, l’entrée est fixée à 10 euros (réservation obligatoire et règlement par chèque). Pizzeria et buvette sur place.

Renseignements : 01 64 32 29 86 ou 06 15 96 32 09.