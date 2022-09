Moisenay : 18 chiens et un chat saisis dans une maison à l’abandon

Près d’une vingtaine de chiens et un chat, abandonnés à leur sort à Moisenay, près de Melun, ont été recueillis le 8 septembre par l’association Action protection animale (APA). « Il y a quelques jours, nous avons reçu une demande d’enquête de voisins d’une maison qui semblait abandonnée, mais où des chiens se faisaient entendre », raconte Anne-Claire Chauvancy, la présidente d’APA. Des bénévoles de l’association se sont rendus sur place le 7 septembre, accompagnés par la gendarmerie et les services de la mairie de Moisenay. Ils ont découvert 18 chiens, des borders collies, et un chat dans la maison. « Celle-ci était dans un état lamentable avec des toiles d’araignées partout, des murs marrons, détaille Anne-Claire Chauvancy. On pensait la maison abandonnée, mais elle était habitée par un homme qui ressemblait à un prêtre orthodoxe. »

Syndrome de privation sensorielle

Les animaux, quant à eux, étaient consignés dans des caisses, des cages ou livrés à eux-mêmes. « On pense que les chiens se sont reproduits entre eux, car ce ne sont que des borders collies, précise la présidente de l’APA. Comme ils ne sont jamais sortis et ont été délaissés, ils souffrent du syndrome de privation sensorielle et sont donc très craintifs. »

Vu le nombre de chiens, l’association est revenue le 8 septembre avec les gendarmes de la brigade du Châtelet-en-Brie pour prendre en charge les animaux et les confier à des structures partenaires. Entre-temps, le propriétaire a été placé en garde à vue et une plainte pour actes de cruauté a été déposée. « Le parquet de Melun a confirmé qu’une procédure judiciaire était en cours. Mais je crains qu’il ne soit trop tard pour parvenir à resocialiser ces chiens », conclut Anne-Claire Chauvancy, la présidente de l’APA.