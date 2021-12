Défi collectif, ce dispositif consiste à inciter et accompagner tous les fumeurs dans une démarche d'arrêt du tabac sur une durée d'un mois. Pour déposer un dossier, la fiche projet doit être complétée et parvenir par e-mail à la CPAM 77 le 13 mai au plus tard.

Renseignements : dr-prevention.cpam-melun@assurance-maladie.fr