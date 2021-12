Mois de l'ESS de la CA Roissy Pays de France, jusqu'au 12 décembre

Forte de sa labellisation “Territoire French Impact”, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France réunit de nouveau sur son territoire les parties prenantes de l'économie sociale pour faire connaître et reconnaître leur approche d'une économie favorisant la solidarité et la responsabilité.

Le Mois de l'ESS a pour ambition d'accroître la visibilité de l'économie sociale et solidaire grâce à la mobilisation des acteurs autour de divers thèmes transversaux : achats responsables, éducation populaire, alimentation durable ou encore insertion professionnelle.

Dans le cadre de cette 12e édition, Roissy Pays de France réunit sur son territoire acteurs et partenaires conciliant activité économique et utilité sociale. Un ensemble de manifestations sera organisé du 17 octobre au 12 décembre : ateliers, conférences, rencontres, etc. Visant à participer au dynamisme du territoire, ces événements permettront à chacun d'échanger, de s'informer pour travailler et entreprendre autrement, et de trouver les clés pour s'engager au bénéfice de tous.

Le retour des Trophées de l'ESS et du Comptoir des projets

Les Trophées de l'ESS ont pour objectif de soutenir les associations locales et les entreprises solidaires d'utilité sociale.

Nouveauté cette année : un prix “coup de cœur des internautes” sera décerné par les habitants de l'agglomération, qui pourront voter via le site roissypaysdefrance.fr et la page Facebook de Roissy Pays de France.

Le Comptoir des projets s'adresse aux habitants du territoire et a pour but de favoriser l'émergence d'un groupe d'entrepreneurs, ou d'une association en lien avec l'ESS, en les aidant à transformer leur idée en activité économique. Cette 2e édition est organisée en partenariat avec Créative, Afile77, Initiactive 95 et Port Parallèle.