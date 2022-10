Mois de l’aidant : le Département se mobilise

La Journée nationaledes aidants a lieu le 6 octobre, mais pour la 5e année consécutive, le Département va la célébrer durant tout un mois. En effet, jusqu’au 28 octobre, les Seine-et-Marnais vont pouvoir échanger sur leur situation avec des professionnels du secteur médico-social et s’informer sur les aides départementales à travers des ateliers, des rencontres, des projections et même du théâtre.

Aujourd’hui, en France, on dénombre huit à 11 millions de personnes, qui soutiennent au quotidien un proche en perte d’autonomie, en situation de handicap ou gravement malade. En Seine-et-Marne, le nombre de ces proches aidants est estimé à 180 000 personnes. Leur situation extrêmement fragile entraîne généralement de l’isolement et de l’épuisement.

Trois nouveautés cette année

Depuis le 1er janvier 2021, le Département a mis en place des services Seniors aînés, personnes handicapées et aidants (Sapha) ouverts au public au sein des 14 Maisons départementales des solidarités. L’objectif est de mieux accompagner les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, leurs familles et les aidants. « Nous continuerons de développer des réponses adaptées et territorialisées dans la continuité de ce que nous avons pu faire par le passé, comme les pôles d’autonomie territoriaux (PAT) ou les services Sapha, afin que chaque aidant et aidé puissent bénéficier d’un accompagnement de qualité, évitant ainsi les risques de rupture de parcours », précise Benard Cozic, vice-président du Département en charge des solidarités.

Cette année, l'événement change de format avec trois nouveautés : une journée de lancement pour les professionnels le 9 octobre à Hautefeuille (avec un forum professionnel des établissements et des services médico-sociaux), des événements sur les territoires de chaque Maison départementale des solidarités (MDS) et une journée départementale des aidants pour les professionnels le 19 octobre àTournan-en-Brie. Enfin, tout au long du mois, les professionnels médico-sociaux du Département sont également joignables par téléphone (01 64 79 73 29), de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi (coût d’un appel local) ou par courriel (scms@departement77.fr).