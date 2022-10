Mobilité durable : le Département poursuit son engagement

Une convention-cadre associe GRDF, la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne (CCI 77) et le Département dans le but de sensibiliser les entreprises et les accompagner dans la mutation de leur flotte vers le GNV/bioGNV. Dans ce cadre, le Département a approuvé deux conventions :

La réalisation d’une enquête territoriale d’identification du potentiel de développement de la mobilité GNV/bioGNV auprès des entreprises d’un territoire avec une participation financière du Département de 3 350 euros.

L’animation d’un réseau d’entreprises engagées dans la mobilité au GNV/bioGNV (animation du club CapBioGNV77, construction d’un observatoire des entreprises engagées, événements…) avec une participation financière du Département de 3 015 euros.