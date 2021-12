Mobilisation du 5 juin sur l'aide juridictionnelle

Selon William Feugère, le président national de l’ACE, « le Gouvernement se montre incapable, en dépit de ses engagements, de prendre la moindre initiative dans ce domaine, alors que des modes de financement complémentaires, n'alourdissant pas la charge de l'Etat, ont été depuis longtemps proposés par la profession d'avocat, sans être sérieusement examinés. La seule idée des pouvoirs publics est de taxer le chiffre d'affaires des avocats qui assument au quotidien, et en définitive à leurs frais, la défense des plus démunis. Ceci est inacceptable. L'ACE appelle tous ses adhérents, tous ses élus et tous ses sympathisants à promouvoir et soutenir, dans toute la France, les décisions des Ordres qui seront prises le 5 juin prochain ».