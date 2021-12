Mitry-Mory : la plateforme logistique livrée à Metro

Avec 200 collaborateurs sur site dans l'immédiat, et 250 à terme, la nouvelle plate-forme de distribution de Metro est exploitée par son logisticien, DHL Services, pour approvisionner les magasins Metro en région parisienne et dans le Nord de la France. Situé au cœur de la ZI de Mitry-Compans sur 12 hectares, et à quelques minutes de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, le site bénéficie d'une situation géographique idéale, à proximité des axes autoroutiers A104 et A1, et d'une excellente desserte en transports en commun (RER B et Transilien).

Labellisé Haute Qualité Environnementale (HQE) niveau « Excellent », le programme suit les meilleurs standards européens en matière de construction et permet à Metro France de développer des solutions de livraison respectueuses de l'environnement pour l'approvisionnement de ses magasins. Ce sera notamment le cas d'une partie de la flotte de poids-lourds motorisés qui intègrera la technologie GNC/GNL et dont le nombre augmentera graduellement les prochaines années.