Mitry-Mory : Extension de l'IRM

Cette nouvelle infrastructure, dotée d'un équipement de pointe consacré à l'écotoxicologie aquatique, permet à l'IRM de rejoindre le groupe très restreint des laboratoires indépendants en France, capable de réaliser de telles analyses. Cette compétence concerne tous les acteurs du secteur chimie et hospitalier, tenus par la réglementation à faire analyser la toxicité de leurs produits et leurs effets sur l'environnement. Depuis 1989, l’IRM se consacre au secteur de la désinfection en axant son activité sur la recherche et les analyses d’efficacité des agents antimicrobiens.

L'extension de l'IRM abrite quatre laboratoires équipés de matériel haute technologie de dernière génération (chaîne HPLC, chromatographe phase gazeuse, spectrophotomètre UV...). L'écotoxicologie est une discipline scientifique récente située à l'interface entre l'écologie et la toxicologie, qui étudie le comportement et les effets d'agents polluants sur les écosystèmes. L'IRM est un laboratoire de microbiologie privé indépendant, spécialisé dans l'étude des agents antimicrobiens.