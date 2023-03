Mitry-Mory célèbre le mois de l’Égalité

Mitry-Mory dédie ce mois de mars à l’Égalité et met en place des manifestations culturelles. Ces différentes dates sont l’occasion d’en savoir plus sur l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que sur la place accordée aux femmes et aux filles dans notre société.

Ainsi, le 15 mars, la compagnie Mojgan’Arts, dirigée par Iris Mirnezami, et avec une de ses danseuses Maud Noharet, a offert aux enfants le spectacle dansé intitulé “Le Pouvoir des filles“. À l’Atalante, lieu de Mitry-Mory dédié aux activités culturelles, Iris Mirnezami et Maud Noharet ont, en effet, enchanté les enfants (et les adultes !) venus assister à leur spectacle. Celui-ci conte l’histoire d’une petite fille dont la vie est bouleversée lorsque des monstres l’empêchent d’aller à l’école et d’apprendre, une allusion à la tragédie actuelle vécue par les Afghanes.

Grâce à quelques éléments de décor, une musique contemporaine et des mouvements qui donnent vie à ce récit, les danseuses ont transmis beaucoup d’émotion au public. Les petits ont même pu participer à la chorégraphie, depuis leur siège, au moment où le personnage du conte reprend le pouvoir et retrouve le chemin vers la connaissance. Un échange a suivi entre les spectateurs et les artistes, moment de douceur, d’innocence et de magie.

Un match riche de symboles

Deux jours plus tard, le 17 mars, et dans un autre registre, ce sont les jeunes joueuses du club de handball de la ville qui ont rencontré l’équipe féminine d’Afghanistan lors d’un match amical disputé au complexe sportif Jean Guimier. Les supporters et supportrices ont investi les tribunes et n’ont pas cessé d’encourager les actrices de ce match.

Dans l’assistance figuraient Nora Mesbah, directrice de la Maison des droits des femmes et de l’Égalité, Dorothée Topalovic, élue chargée de l’Égalité et des droits des femmes, Abdelaziz Moussa, élu aux sports, et Marianne Margaté, conseillère départementale du canton de Mitry-Mory. Également présente, Charlotte Blandiot-Faride, la maire de la ville, a prononcé quelques mots.

Par ailleurs, le 19 mars a eu lieu La Mitryenne, marche solidaire traditionnelle organisée en partenariat avec les associations Z’elles R’osent et chez Rose, dont le thème était les femmes célèbres. Une autre rencontre est prévue le 23 mars (18 h 30) au départ de la maison de quartier des Acacias, tandis qu’une projection de “Tout en haut du monde“ de Rémi Chayé est prévue le 26 mars (14 heures) au Concorde (sur réservation). Enfin, deux conférences, programmées les 28 et 29 mars, seront consacrées aux droits des femmes. Avec un tel engagement, Mitry-Mory est devenue une ville solidaire.