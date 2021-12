Mister Menuiserie ouvre un magasin à Cesson

Élue meilleure chaîne de magasin dans la catégorie bâtiment et habitat pour la seconde année consécutive, la marque phare du Groupe MisterMenuiserie, lancée fin 2015, est aujourd'hui en pleine expansion avec 130 magasins implantés sur le territoire d'ici fin 2021.Le groupe a pour objectif d'être présent dans toutes les régions et d'avoir un point de vente Mister Menuiserie à moins de 45 minutes de route de tous les Français.La particularité de l’enseigne est de proposer des équipements performants et sur-mesure de menuiserie intérieure et extérieure 100 % personnalisables et sans intermédiaire entre le fabricant et le distributeur pour des prix attractifs en toute transparence. L'achat commence sur le site, puis le client est invité à prendre rendez-vous pour se rendre dans l'un des showrooms équipés d'outils numériques pour finaliser son projet avec l'aide d'experts et des services dédiés.

Mister Menuiserie : centre commercial Woodshop, Cesson. Tél. : 01 60 65 18 28. Ouvert du mardi au samedi (10h-12h et 14h-19h).