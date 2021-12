Mise en service du poste d'aiguillage informatisé (RER E et P)

Après quatre ans d'études et de travaux, le poste d'aiguillage informatisé de Gretz-Armainvilliers, sur la branche Paris-Tournan du RER E et de la ligne P du Transilien, vient d'être mis en service. Il va permettre un suivi des trains plus agile et des circulations plus fluides sur ces deux lignes.

© malignee.transilien.com - Le poste de coordination de l'information voyageurs fait également partie du renouveau du réseau francilien.